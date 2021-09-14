"Думаю, гра залежить не від тренера, а від гравців. У Шерифа багато швидкісних футболістів, вони люблять грати у високому ритмі. Ми дуже поважаємо цю команду, вони кваліфікувалися у групу Ліги чемпіонів, як і ми.

Ісмаїлі вказав на головну мету Шахтаря у Лізі чемпіонів, порівнюючи з минулим сезоном

Наскільки готові гравці Шахтаря після міжнародної паузи? Ми вже зіграли один матч в УПЛ. Доволі добре. Зараз буде гра у Лізі чемпіонів. Ми готові виграти цю дуель, оскільки для нас це дуже важливий матч. Не думаю, що потрібно сильно мотивувати футболістів. Вони прекрасно знають, що в таких іграх потрібно самим знайти собі мотивацію. Не треба думати про фаворита, треба бути сконцентрованими на зустрічі, грати з нашою якістю і поважати суперника.

Чи важливо почати груповий етап з перемоги? Я не дивлюся на такі нюанси. Не дивлюся, чи фаворити на папері Інтер і Реал. Шахтар може програти всім цим командам, але я вірю, що може і перемогти їх. Ми повинні думати про себе. Ми знаємо, як готуватися до цих матчів, знаємо нашу зброю, щоб зіграти добре проти Шерифа.

Хто замінить Соломона в матчі з Шерифом? Фернандо або Мудрик. Я вже знаю, але не скажу", – зазначив Де Дзербі на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, перший поєдинок у груповому раунді Ліги чемпіонів Шахтар проведе на виїзді проти Шерифа у середу, 15 вересня. Початок зустрічі о 19:45.

Шахтар провів спокійну репетицію перед ЛЧ – "гірники" перемогли СК Дніпро-1 і стали головним переслідувачем Динамо