"Нам знову доведеться зіграти у дуже складній групі Ліги чемпіонів. Знаємо, що будуть важкі матчі, але зараз зосереджені на Шерифі. Це теж хороша команда. Ми добре готуємося і сподіваємося успішно стартувати.

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Минулого сезону в ЛЧ ми досягли вражаючих результатів на виїзді, але вдома зіграли не так добре. Вважаю, цього року потрібно набирати більше очок вдома і намагатися брати пункти на виїзді.

Я не грав у тій Лізі чемпіонів через травму. Але було чудово бачити, як команда перемогла Реал – один з найбільших клубів світу. Це показує, що у нас – кваліфікований склад, можемо мріяти про кращі результати у цьому сезоні. Всі матчі будуть складними, але ми завжди граємо на перемогу.

Я повернувся після травми. Почуваюсь добре, але все ще набираю кондиції, щоб бути готовим на 100%. Завжди думаю, щоб зробити все можливе для допомоги клубу", – цитує Ісмаїлі Lance.

Нагадаємо, перший поєдинок у груповому раунді Ліги чемпіонів Шахтар проведе на виїзді проти Шерифа у середу, 15 вересня. Початок зустрічі о 19:45.

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