Шедевр Грізманна п'ятою визнаний найкращим голом тижня в Лізі чемпіонів
Нападник Барселони Антуан Грізманн став автором найкрасивішого м'яча у 5 турі Ліги чемпіонів.
Вболівальники віддали найбільше голосів за елегантний удар п'ятою француза у ворота Ференцвароша, повідомляє Twitter УЄФА.
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Грізманн випередив Мохамеда Камара (Олімпіакос), Александра Шольца (Мітьюлланд) та Ірфана Кахведжі (Істанбул Башакшехір). Минулого тижня автором найкращого гола у Лізі чемпіонів обрали Бруну Фернандеша з Манчестер Юнайтед.
Додамо, що у поточному сезоні Грізманн провів 13 матчів, відзначився 5 голами та 3 асистами.
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