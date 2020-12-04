Нападающий Барселоны Антуан Гризманн стал автором самого красивого мяча в 5 туре Лиги чемпионов.

Болельщики отдали больше всего голосов за элегантный удар пяткой француза в ворота Ференцвароша, сообщает Twitter УЕФА.

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Гризманн опередил Мохамеда Камара (Олимпиакос), Александра Шольца (Митьюлланд) и Ирфана Кахведжи (Истанбул Башакшехир). На прошлой неделе автором лучшего гола в Лиге чемпионов выбрали Бруну Фернандеша из Манчестер Юнайтед.

Добавим, что в текущем сезоне Гризманн провел 13 матчей, отличился 5 голами и 3 ассистами.

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