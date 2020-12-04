Виступ Олів'є Жиру в матчі проти Севільї дозволив французу перемогти у голосуванні за найкращого гравця туру в Лізі чемпіонів, повідомляє твіттер УЄФА.

Покер Жиру у відеоогляді матчу Севілья – Челсі – 0:4

Форвард записав до свого активу покер, чим затьмарив абсолютно усіх своїх конкурентів. На нагороду також претендували Ірфан Кахведжі, який оформив хет-трик у ворота РБ Лейпциг, Ромелу Лукаку та Мегрім Беріша, які записали до своїх активів по дублю.

До слова, Жиру провів 10 матчів у поточному сезоні у складі Челсі, відзначившись 6 голами.

Ліга чемпіонів: Борусія Д вийшла у плей-офф, Жиру покером розбив Севілью, ПСЖ обіграв МЮ, ганьба Зеніта