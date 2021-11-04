Второй гол Карима Бензема в ворота Шахтера, забитый после замечательного розыгрыша между Винисиусом и Каземиро, претендует на звание самого красивого мяча недели, сообщает пресс-служба УЕФА.

Реал – Шахтер: Бензема похвалил "горняков" за матч Лиги чемпионов

С лидером Реала за победу сразятся нападающий МЮ Криштиану Роналду (взятие ворот Аталанты после роскошной комбинации), форвард Баварии Роберт Левандовски (эффектно перекинул кипера Бенфики) и бомбардир Вольфсбурга Лукас Нмеча (расстрелял вратаря Зальцбурга с острого угла). Проголосовать за своего фаворита можно здесь .

К слову, следующий (пятый) тур Лиги чемпионов сезона 2021/22 состоится 23-24 ноября.