Один з лідерів Реала розсипався у компліментах Шахтарю (2:1) за мотивами поєдинку ЛЧ.

"Це була важка гра проти хорошої команди. Суперник виглядав дуже добре. Ми разом страждаємо і разом перемагаємо. Ми не перебували на топі, як у першому матчі, але перемогли.

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Команда трохи втомлена. Потрібно добре відновитися. Ми граємо кожні три дні. Це важко. Є багато матчів високого рівня. Головне – це 3 очки. Не завжди вдається грати красиво.

Свист на трибунах? Розумію, що вболівальники хочуть, аби ми грали добре і забивали голи. Але ми завжди намагаємося атакувати і забивати. Сьогоднішній суперник був дуже сильним", – заявив Бензема після гри.

Шахтар лише з одним заліковим балом і примарними шансами на єврокубкову весну залишився на дні групи D.

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