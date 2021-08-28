"Слід визнати, що жереб для українських команд виявився невдалим. На мій погляд, у Шахтаря вищі шанси, аніж у Динамо опинитися серед двох найкращих команд у своїй групі.

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"Гірники" якісно попрацювали на трансферному ринку і досить істотно зміцнилися, тоді, як Реал та Інтер не уникли втрат, як серед гравців, так і в тренерському корпусі. І навіть якщо Шахтарю не вдасться кинути виклик іспанському та італійському грандам, то шанси продовжити виступи у Лізі Європи у нього явно вищі, аніж у четвертого учасника цієї групи – Шерифа.

Що стосується Динамо, то буде успіхом, якщо кияни випередять Бенфіку у боротьбі за третю сходинку. Адже Баварія і Барселона – це команди зовсім іншого рівня", – сказав Шелаєв у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів визначило для Динамо і Шахтаря непростих суперників: кияни зійдуться у протистоянні з Баварією, Барселоною і Бенфікою, а "гірники" поміряються силами з Реалом, Інтером і Шерифом.

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