"Следует признать, что жребий для украинских команд оказался неудачным. На мой взгляд, у Шахтера выше шансы, чем у Динамо оказаться среди двух лучших команд в своей группе.

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"Горняки" качественно поработали на трансферном рынке и довольно существенно укрепились, тогда как Реал и Интер не избежали потерь, как среди игроков, так и в тренерском корпусе. И если даже Шахтеру не удастся бросить вызов испанскому и итальянскому грандам, то шансы продолжить выступления в Лиге Европы у него явно выше, чем у четвертого участника этой группы – Шерифа.

Что касается Динамо, то будет успехом, если киевляне опередят Бенфику в борьбе за третье место. Все же, Бавария и Барселона – это команды совсем другого уровня", – сказал Шелаев в комментарии Meta Ratings.

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов определила для Динамо и Шахтера непростых соперников: киевляне сойдутся в противостоянии с Баварией, Барселоной и Бенфикой, а "горняки" померяются силами с Реалом, Интером и Шерифом.

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