Шахтар у Лізі чемпіонів: дати та час поєдинків донецького клубу
Шахтар вже може починати будувати графік підготовки до матчів ЛЧ.
УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував розклад матчів групового етапу Ліги чемпіонів. Шахтар потрапив до групи D разом із Реалом, Інтером та Шерифом.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шахтар наблизив Україну до топ-10, переслідувачі відстали, наступна ціль – Росія
Дати та час зустрічей команди Де Дзербі:
1-й тур. 15 вересня, 19:45. Шериф – Шахтар
2-й тур. 28 вересня, 19:45. Шахтар – Інтер
3-й тур. 19 жовтня, 22:00. Шахтар – Реал
4-й тур. 3 листопада, 19:45. Реал – Шахтар
5-й тур. 24 листопада, 19:45. Інтер – Шахтар
6-й тур. 7 грудня 22:00. Шахтар – Шериф
Нагадаємо, задля виходу у груповий етап найпрестижнішого клубного турніру, "гірникам" на шляху кваліфікації вдалось здолати Монако та Генк.
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