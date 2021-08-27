Шахтар вже може починати будувати графік підготовки до матчів ЛЧ.

Шахтар у Лізі чемпіонів / Фото ФК Шахтар

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував розклад матчів групового етапу Ліги чемпіонів. Шахтар потрапив до групи D разом із Реалом, Інтером та Шерифом.

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Дати та час зустрічей команди Де Дзербі:

1-й тур. 15 вересня, 19:45. Шериф – Шахтар

2-й тур. 28 вересня, 19:45. Шахтар – Інтер

3-й тур. 19 жовтня, 22:00. Шахтар – Реал

4-й тур. 3 листопада, 19:45. Реал – Шахтар

5-й тур. 24 листопада, 19:45. Інтер – Шахтар

6-й тур. 7 грудня 22:00. Шахтар – Шериф

Нагадаємо, задля виходу у груповий етап найпрестижнішого клубного турніру, "гірникам" на шляху кваліфікації вдалось здолати Монако та Генк.

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