Динамо дізналося розклад матчів у групі Ліги чемпіонів
23:20 - Читать на русском
УЄФА опублікував графік матчів групового етапу Ліги чемпіонів 2021/22.
Свій графік дізналося і київське Динамо, яке потрапило в групу Е з Барселоною, Баварією та Бенфікою.
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1 тур
Динамо – Бенфіка – 14 вересня
2 тур
Баварія – Динамо – 29 вересня
3 тур
Барселона – Динамо – 20 жовтня
4 тур
Динамо – Барселона – 2 листопада
5 тур
Динамо – Баварія – 23 листопада
6 тур
Бенфіка – Динамо – 8 грудня
Нагадаємо, Динамо пробилося до групового етапу напряму, як чемпіон України. Під час жеребкування кияни були в четвертому кошику.
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