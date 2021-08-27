Свій графік дізналося і київське Динамо, яке потрапило в групу Е з Барселоною, Баварією та Бенфікою.

Шахтар у Лізі чемпіонів: дати та час поєдинків донецького клубу

1 тур

Динамо – Бенфіка – 14 вересня

2 тур

Баварія – Динамо – 29 вересня

3 тур

Барселона – Динамо – 20 жовтня

4 тур

Динамо – Барселона – 2 листопада

5 тур

Динамо – Баварія – 23 листопада

6 тур

Бенфіка – Динамо – 8 грудня

Нагадаємо, Динамо пробилося до групового етапу напряму, як чемпіон України. Під час жеребкування кияни були в четвертому кошику.

Динамо дають 5% на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, у Шахтаря шансів більше