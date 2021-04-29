Зірка ПСЖ Неймар відреагував на програш у першій зустрічі півфіналу Ліги чемпіонів проти Ман Сіті (1:2).

"Ми програли битву, але війна триває. Я вірю в нашу команду, вірю, що ми можемо бути кращими. Вперед, Париж! 1% шансів, 99% віри", – написав бразилець у Twitter.

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Варто відзначити, що Ман Сіті жодного разу не програвав двоматчеве протистояння у Лізі чемпіонів після перемоги в першому поєдинку на виїзді.

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Матч-відповідь Манчестер Сіті – ПСЖ відбудеться 4 травня. Нагадаємо, у паралельному протистоянні Челсі змагається з Реалом.

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