Звезда ПСЖ Неймар отреагировал на проигрыш в первой встрече полуфинала Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:2).

"Мы проиграли битву, но война продолжается. Я верю в нашу команду, верю, что мы можем быть лучше. Вперед, Париж! 1% шансов, 99% веры", – написал бразилец в Twitter.

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Стоит отметить, что Сити ни разу не проигрывал двухматчевое противостояние в Лиге чемпионов после победы в первом поединке на выезде.

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Ответный матч Манчестер Сити – ПСЖ состоится 4 мая. Напомним, в параллельном противостоянии Челси соперничает с Реалом.

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