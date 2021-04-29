Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе не зміг продемонструвати свою гру у двобої з Ман Сіті (1:2).

Головна зірка парижан Кіліан Мбаппе лише 30 разів зумів торкнутись м'яча у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, повідомляє ESPN.

ПСЖ – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Для порівняння, навіть воротар гостей Едерсон зустрічався з м'ячем 31 раз. Наприклад, у попередньому матчі парижан проти Метца (3:1) Кіліан торкався м'яча понад 60 разів.

Матч-відповідь між цими суперниками запланований на 4 травня.

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