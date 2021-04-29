ПСЖ – Манчестер Сіті: голкіпер "містян" частіше отримував м'яч, ніж Мбаппе
10:01 - Читать на русском
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе не зміг продемонструвати свою гру у двобої з Ман Сіті (1:2).
завершено
15’ Маркіньйос
77’ Ідрісса Гуйє
Кевін де Брюйне 65’
Ріяд Марез 71’
15’ Маркіньйос
65’ Кевін де Брюйне
71’ Ріяд Марез
77’ Ідрісса Гуйє
Головна зірка парижан Кіліан Мбаппе лише 30 разів зумів торкнутись м'яча у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, повідомляє ESPN.
ПСЖ – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Для порівняння, навіть воротар гостей Едерсон зустрічався з м'ячем 31 раз. Наприклад, у попередньому матчі парижан проти Метца (3:1) Кіліан торкався м'яча понад 60 разів.
Матч-відповідь між цими суперниками запланований на 4 травня.
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