"Інтер дуже сильно хотів перемогти, але і ми не менше цього хотіли. Напевно, можна говорити, що результат позитивний і Шахтар заслужив грати навесні в Лізі Європи.

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Однак, в ході матчу, ми втратили кілька моментів, озираючись на які, шкодуєш, адже можна було домогтися більшого. Спасибі Лукаку – він допоміг нам заблокувати один з останніх ударів, що припав у площину воріт.

Чи задоволений я? Розумієте, такі гойдалки відбувалися. Відразу після жеребкування всі думали: хоча б за Лігу Європи зачепитися. Потім, добре стартували, почали говорити про плей-офф Ліги чемпіонів. Гойдалки продовжилися, і в цілому, думаю, такий результат є позитивним", – цитує Матвієнка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар не пропустив Інтер в плей-офф ЛЧ, а сам посів третю сходинку, яка гарантує участь в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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