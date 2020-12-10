Шахтар героїчно вистояв нічию на полі міланського Інтера, який опинився за бортом єврокубків. "Гірникам" cпівають оди, але є ложка дьогтю.

Чемпіони України завершують свою лігочемпіонівську пригоду епічним трилером на Джузеппе Меацца. Після жахливого протистояння з Гладбахом команда Каштру обіграла Реал, а насамкінець – покінчила з черговою європейською мрією іменитого Інтера. Реванш за недавні 0:5 вдався на славу. Шахтар складе компанію Динамо у плей-офф Ліги Європи. Зовсім непоганий результат, якщо враховувати височенний рівень наших суперників.

Інтер – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

Експерти відзначають, насамперед, характер "гірників". Натомість Каштру отримує компліменти за сміливий перехід до 5-3-2, що загнало у глухий навіть такого умілого "гросмейстера" як Антоніо Конте. Щоправда не усім сподобалась гра навідбій, мовляв, якщо є шанс на ЛЧ, за нього потрібно чіплятись.

Вадим Скічко і Роман Бебех, коментатори вирішального матчу Шахтаря на платформі MEGOGO, отримали справжнє естетичне задоволення.

Матч топ. Зайве підтвердження того, що голи - не головне. Нервово, напружено, але тріумфально. #UCL — Вадим Скічко (@VadymSkichko) December 9, 2020

Кайфанув від матчу! Коли 0:0, як 4:4! Дякую Шахтарю та колезі @VadymSkichko — Роман Бебех (@roman_bebekh) December 9, 2020

Журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас аплодує Каштру за стратегію: "Вижити у цій групі смерті - істинний подвиг. Браво, команда!".

Шахтар обрав єдиний правильний варіант ведення гри, який нівелював усі козирі Інтера в атаці. Аплодисменти Каштру за стратегію. І гравцям, що неухильно її дотримувалися. Вітання гірникам із виходом в євровесну. Вижити у цій групі смерті - істинний подвиг. Браво, команда! — Igor Burbas (@iburbas) December 9, 2020

Його колега – коментатор Кирило Круторогов – покепкував над міланським грандом, який залишився без єврокубкової весни.

До плей-офф Ліги чемпіонів вийшли три з чотирьох італійських команд: Ювентус, Лаціо та Аталанта. І тільки Інтер не вийшов нікуди — Кирило Круторогов (@Krutorogov) December 10, 2020

Футбольний агент В'ячеслав Заховайло висловлює повагу Каштру за грамотне тактичне рішення.

Алекс Великих, наш скаут в Італії, передає вітання хейтерам і відзначає гру молодого Трубіна.

Генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін задоволений виходом до плей-офф Ліги Європи.

Ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов тріумфально повертає італійцям боржок.

Журналіст Tribuna.com Олександр Сажко вимагає новий контракт для Каштру.

Доволі резонансним коментарем щодо матчу Інтер – Шахтар відзначився російський футбольний журналіст Ігор Рабінер. Він вважає, що результат "гірників" у Лізі чемпіонів – це жорстокий вирок і ганьба для пітерського Зеніта.

Ігор Гаврищак, ведучий Вєсті.UA на 24 каналі, коротко резюмує осінню кампанію донеччан в Європі.

А ось український тенісист Ілля Марченко критикує Шахтар за втрачену можливість.

Не понял только почему столько радости на лицах у Шахтера. Ну да, выстояли. Попали в Лигу Европы. Но могли же выйти... И шансы были, особенно в конце когда вратарь из ворот ушел... печаль #интершахтер — Illya Marchenko (@imarchello) December 9, 2020

Шеф-редактор журналу Футбол Артем Франков налаштований оптимістичніше.

Головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій зізнається, що не вірив у схожий підсумок міланського протистояння.

Каштру, Трубін і всі-всі, респект вам! Чесно скажу - не вірив. — Олег Бабій (@Gullit_87) December 9, 2020

Насамкінець – невеличка порція Брутального гумору.

Інтер – Шахтар: бойове прощання з ЛЧ, сюрприз Каштру поставив Конте в глухий кут, унікальний герой веде в Лігу Європи