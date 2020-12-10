Статистичний портал Whoscored обрав найкориснішого футболіста поєдинку 6-го туру групового етапу найпрестижнішого євротурніру між українською та італійською командами.

Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко став найкращим гравцем матчу проти Інтера. 24-річний українець отримав 7,4 бали.

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На його рахунку 48 торкань м'яча, 23 точні передачі з 31 (74%), один з двох вдалих обіграшів, дві з п'яти виграних верхових дуелей, 2 відбори, 4 виноси, 4 перехоплення та одна втрата м'яча.

До слова, таку ж оцінку отримали "гірники" Анатолій Трубін і Валерій Бондар.

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