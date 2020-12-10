"Интер очень сильно хотел победить, но и мы не меньше этого хотели. Наверное, можно говорить, что результат положительный и Шахтер заслужил играть весной в Лиге Европы.

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Однако, в ходе матча, мы потеряли несколько моментов, оглядываясь на которые, жалеешь, ведь можно было добиться большего. Спасибо Лукаку – он помог нам заблокировать один из последних ударов, который пришелся в створ.

Доволен ли я? Понимаете, такие качели происходили. Сразу после жеребьевки все думали: хотя бы за Лигу Европы зацепиться. Затем, хорошо стартовали, начали говорить о плей-офф Лиги чемпионов. Качели продолжились, и в целом, думаю, такой результат является положительным", – цитирует Матвиенко официальный сайт Шахтера.

Напомним, Шахтер не пропустил Интер в плей-офф ЛЧ, а сам занял третье место, которое гарантирует участие в 1/16 финала Лиги Европы.

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