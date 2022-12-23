УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив час та дату поєдинків стадії плей-офф Юнацької ліги УЄФА за участю українських команд.

Рух зіграє у престижному турнірі в Італії – львів'яни стануть лише третім представником України в історії змагання

Матчі за участю Руху та Шахтаря відбудуться в один день – 8 лютого. Чемпіон України серед юнаків зіграє із ровесниками з Інтера о 15:00. Гра відбудеться у польському місті Стальова Воля. Шахатр U-19 о 19:00 зустрінеться з Хайдуком у хорватському Спліті. Протистояння складатиметься з одного матчу – переможці вийдуть в 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА

Нагадаємо, Рух на шляху до плей-офф обіграв польський Заглембе та турецький Галатасарай, а Шахтар U-19 пробився у плей-офф, посівши другу сходинку у групі з Реалом, РБ Лейпциг та Селтіком.

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