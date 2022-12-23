Представители Украины в еврокубках получили конкретику по выступлениям своих молодежных команд.

УЕФА на своем официальном сайте объявил время и дату поединков стадии плей-офф Юношеской лиги УЕФА с участием украинских команд.

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Матчи с участием Руха и Шахтера состоятся в один день – 8 февраля. Чемпион Украины среди юношей сыграет с ровесниками из Интера в 15:00. Игра состоится в польском городе Сталёва Воля. Шахатр U-19 в 19:00 встретится с Хайдуком в хорватском Сплите. Противостояние будет состоять из одного матча – победители выйдут в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА

Напомним, Рух по пути в плей-офф обыграл польский Заглембе и турецкий Галатасарай, а Шахтер U-19 пробился в плей-офф, заняв второе место в группе с Реалом, РБ Лейпциг и Селтиком.

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