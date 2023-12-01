Гравці Шахтаря вже у другому матчі поспіль в Лізі чемпіонів вразили вмінням зберегти м'яч навіть у найскладніших ситуаціях.

Під час поєдинку з Антверпеном Шахтар показав майстерне володіння м'ячем, про що свідчить відеоролик у твіттері клубу.

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"Гірники" протягом хвилини не давали суперникам перехопити сферу, а найбільше відзначились Судаков та Зубков. Щоправда, сам Георгій і перервав цю красу – його довгу передачу на Невертона таки перехопили гравці Антверпена.

Нагадаємо, що Шахтар переміг Антверпен (1:0) та гарантував собі євровесну. "Гірники" можуть потрапити і в плей-офф Ліги чемпіонів – для цього необхідно перемагати Порту (в обох команд по 9 очок, але португальці мають перевагу в особистих зустрічах).

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