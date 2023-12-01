Игроки Шахтера уже во втором матче подряд в Лиге чемпионов поразили умением сохранить мяч даже в самых сложных ситуациях.

Во время поединка с Антверпеном Шахтер показал мастерское владение мячом, о чем свидетельствует видеоролик в твиттере клуба.

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"Горняки" в течение минуты не давали соперникам перехватить сферу, а больше всего отличились Судаков и Зубков. Правда, сам Георгий и прервал эту красоту – его длинную передачу на Невертона таки перехватили игроки Антверпена.

Напомним, что Шахтер победил Антверпен (1:0) и гарантировал себе евровесну. "Горняки" могут попасть и в плей-офф Лиги чемпионов – для этого необходимо побеждать Порту (у обеих команд по 9 очков, но португальцы имеют преимущество в личных встречах).

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