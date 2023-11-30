Прес-служба організації опублікувала символічну збірну тижня. До неї потрапив Микола Матвієнко, чий гол приніс Шахтарю перемогу над Антверпеном.

Двоє українців потрапили до символічних команд тижня в Лізі чемпіонів за версіями WhoScored та SofaScore

Варто зауважити, що УЄФА формує команду на основі балів гравців у Fantasy Football. Жертвою цієї системи став Дмитро Різник. Голкіпер Шахтаря був у збірній тижня від статистичних порталів, але в офіційну потрапив Грегор Кобель. Воротар Борусії Д не може похизуватися "сухим" матчем, але він відбив пенальті в матчі з Міланом, тому зміг заробити більше балів у Fantasy.