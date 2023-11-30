Лідер Шахтаря потрапив у офіційну збірну тижня Ліги чемпіонів – інший українець став жертвою системи
30 листопада 19:55 - Читать на русском
УЄФА підбиває підсумки п'ятого ігрового тижня групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24.
Прес-служба організації опублікувала символічну збірну тижня. До неї потрапив Микола Матвієнко, чий гол приніс Шахтарю перемогу над Антверпеном.
Двоє українців потрапили до символічних команд тижня в Лізі чемпіонів за версіями WhoScored та SofaScore
Варто зауважити, що УЄФА формує команду на основі балів гравців у Fantasy Football. Жертвою цієї системи став Дмитро Різник. Голкіпер Шахтаря був у збірній тижня від статистичних порталів, але в офіційну потрапив Грегор Кобель. Воротар Борусії Д не може похизуватися "сухим" матчем, але він відбив пенальті в матчі з Міланом, тому зміг заробити більше балів у Fantasy.
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