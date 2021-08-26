Гол Шахтаря у ворота Монако на 114-й хвилині поєдинку став найпізнішим для всіх українських команд у єврокубковій історії.

Рубен Агілар вразив власні ворота і поховав шанси монегасків на груповий турнір Ліги чемпіонів. Нічия 2:2 вивела далі саме українську команду, а Монако гратиме в Лізі Європи.

Шахтар – Монако – 2:2 – відео голів

Цікаво, що автогол Агілара виявився найпізнішим забитим м'ячем українських команд у єврокубках. Попереднє досягнення трималося з 2014 року – тоді хавбек Металіста Клейтон Шав'єр забив з пенальті у ворота польського Руха на 105+1-й хвилині, зазначає Sport.ua.

На третє місце опустився гол Санжара Турсунова у матчі Ліги Європи Ворскла – Жиліна в 2015-му (101-ша хвилина). Також серед авторів пізніх голів є Сергій Ателькін, Жадсон, Руслан Фомін і Євген Коноплянка (усі забивали на 97-й).

Нагадаємо, жеребкування групового турніру ЛЧ 2021/22 відбудеться вже сьогодні, 26 серпня. Початок – о 19:00 за Києвом.

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