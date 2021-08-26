Гол Шахтера в ворота Монако на 114-й минуте поединка стал самым поздним для всех украинских команд в еврокубковой истории.

Рубен Агилар поразил собственные ворота и похоронил шансы монегасков на групповой турнир Лиги чемпионов. Ничья 2:2 вывела дальше именно украинскую команду, а Монако будет играть в Лиге Европы.

Шахтер – Монако – 2:2 – видео голов

Интересно, что автогол Агилара оказался самым поздним забитым мячом украинских команд в еврокубках. Предыдущее достижение держалось с 2014 года – тогда хавбек Металлиста Клейтон Шавьер забил с пенальти в ворота польского Руха на 105+1-й минуте, отмечает Sport.ua.

На третье место опустился гол Санжара Турсунова в матче Лиги Европы Ворскла – Жилина в 2015-м (101-я минута). Также среди авторов самых поздних голов – Сергей Ателькин, Жадсон, Руслан Фомин и Евгений Коноплянка (все забивали на 97-й).

Напомним, жеребьевка группового турнира ЛЧ 2021/22 состоится уже сегодня, 26 августа. Начало – в 19:00 по Киеву.

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