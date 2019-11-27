Шахтар встановив клубний рекорд у Лізі чемпіонів

Шахтар розійшовся миром з Манчестер Сіті в 5-му турі групового турніру Ліги чемпіонів 2019/20. Ця нічия дозволила "гірникам" продовжити безпрограшну виїзну серію в найпрестижнішому європейському клубному турнірі.

Нічия з Манчестер Сіті на Етіхаді стала для Шахтаря вже 4-м виїзним поєдинком Ліги чемпіонів поспіль, у якому "гірники" зуміли не програти. Це рекордна виїзна серія без поразок в історії Шахтаря в рамках ЛЧ, повідомляє Sky Sports.

"Шахтар полюбляє інтриги": такий Ман Сіті варто було перемагати, золоті слова покійного тренера і ризик перед Аталантою

В останніх виїзних матчах найпрестижнішого європейського клубного турніру чемпіони України двічі перемогли (звитяга 3:2 над Хоффенхаймом в сезоні 2018/19 та перемога над Аталантою) і два рази грали унічию (з Динамо Загреб та Манчестер Сіті).

Цікаво, що востаннє Шахтар програвав на виїзді у Лізі чемпіонів саме команді Олександра Зінченка – 7 листопада 2018 року "містяни" розбили "гірників" з рахунком 6:0.

Після 5-ти турів команда Луїша Каштру набрала 6 очок та посідає друге місце у групі С. Заключний поєдинок групового турніру Шахтар зіграє 11 грудня на ОСК Металіст проти Аталанти.

Вирване у Манчестер Сіті очко майже не допомогло – 5 сценаріїв для Шахтаря на останній тур Ліги чемпіонів