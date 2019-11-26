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Манчестер Сіті – Шахтар – відео голів

26 листопада 23:28 4418 Читать на русском
Манчестер Сіті – Шахтар – відео голів
Манчестер Сіті – Шахтар – відео голів

Манчестер Сіті приймає донецький Шахтар у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. До вашої уваги відео найцікавіших моментів.

56’ Ілкай Ґюндоґан
 
Манор Соломон 69’
56’ Ілкай Ґюндоґан
69’ Манор Соломон

На 56-й хвилині Ілкай Гюндоган отримав передачу в штрафному майданчику від Габріела Жезуса й спокійно відправив м'яч у кут воріт Пятова.

Манчестер Сіті – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Відео гола Гюндогана:

Та на 69-й хвилині "гірники" зуміли відігратися. Це Додо прорвався правим флангом і прострілив до штрафного, а там Манор Соломон майстерно розібрався із обороною на чолі з Едерсоном.

Відео гола Соломона:

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