Привид першого матчу вплинув на команди

Три тижні тому підопічні Хансі Фліка здобули переконливу перемогу в лігві "орлів". Господарі Стадіо Олімпіко поступилися з рахунком 1:4. Між іншим, це була перша очна зустріч команд у офіційних матчах. Лаціо потрібно було забивати щонайменше чотири м'ячі на Альянц Арені, щоб розраховувати на прохід в наступну стадію. Сімоне Індзагі вирішив робити це без Чіро Іммобіле, залишивши найкращого бомбардира на лаві для запасних.

Мюнхенці чудово усвідомлювали силу переваги, здобутої в Римі. Відтак тренерський штаб Баварії не втратив момент дати відпочити кільком лідерам. Зокрема, Мануель Нойєр взагалі опинився поза заявкою, а Альфонсо Девіс розпочав на лаві для запасних. Цікаво, що у воротах господарів місце зайняв Алєксандер Нюбель. Не так давно німецька преса повідомила, що екс-голкіпер Шальке незадоволений своїм становищем і вже влітку налаштований покинути Мюнхен.

Такі перестановки дещо допомогли гостям. Перші 20 хвилин матчу пройшли у обопільній боротьбі. Майже без прицільних ударів і майже без гострих моментів. Здавалося, Лаціо мав би зробити ставку на швидкий м'яч, а ще краще – два. Можливо, цього й очікувала Баварія, тому не змогла оперативно підлаштуватися під в'ялий темп поєдинку. Не було й фірмового тиску на чужій половині поля. Це й зрозуміло – ніхто не буде витрачати зайві зусилля тоді, коли у цьому немає жодної необхідності.

Гол розбудив Баварію

Забитий м'яч Баварії виглядав дуже нелогічно. Як заведено говорити, Лаціо привіз собі проблеми на рівному місці. Все почалось із активності двох французів. Коман протягнув м'яч на дриблінгу та відпасував на Павара. Бенджамен спробував подати – вдалося здобути кутовий. Під час подачі Мурікі, який вийшов замість Іммобіле, завалив Горецку в межах штрафного – пенальті. До позначки підійшов Роберт Лєвандовскі. Поляк впевнено розвів м'яч та голкіпера по різних кутах і довів лік голів у поточному розіграші до п'яти.

Парадоксально, але це додало мотивації саме господарям. Математично для Лаціо нічого не змінилося – потрібно було забити все ті ж чотири м'ячі. Однак психологічно "орли" були зовсім не готові на диво. Та й хто був би готовий? Баварія ніколи не пропускала стільки в домашніх матчах ЛЧ. А от забити більше – запросто. Підопічні Хансі Фліка спробували ще більше добити пораненого суперника. Трохи більше швидкості, трохи інтенсивніший пресинг в останній третині полі – і моменти посипалися. Небезпечно пробивав Кімміх, а згодом перспективний штрафний виконував Лєвандовскі, але не зміг перекинути стінку.

Лаціо до перерви так і не оговтався. За перші 15 хвилин гри гості тричі турбували Нюбеля (один із цих ударів летів у площину), а далі – тиша. Баварія не сильно й перешкоджала діям суперника, але команда Сімоне Індзагі – це зовсім не про позиційну атаку. Завершення тайму додало ще більше головного болю. Мохамед Фарес у середині поля зіткнувся з Лероєм Сане і підвестися вже не зміг. На полі з'явилися медики, а Луліч почав активно розминатися. На цьому команди й вирушили у роздягальні.

Пауза, яка вбила спалах активності

По перерві тренери зробили по заміні. У Лаціо вийшов згаданий вище Луліч, а Хансі Флік кинув у бій Нікласа Зюле, знявши Боатенга. Не маючи особливої турнірної мотивації, мюнхенці почали працювати на особисту статистику. Передусім, на свого головного бомбардира. Вже на 3-й хвилині другого тайму Лєвандовскі був близький до дубля – м'яч після потужного удару вже з меж воротарського поцілив у Сане. Невдовзі Роберт бив з лінії штрафного. Цього разу уважніше зіграли захисники.

Після стартової активності Баварія на деякий час віддала володіння Лаціо. Витиснути дивідендів з цього "орли" не змогли, натомість зазнавши ще однієї втрати. Цього разу Лаццарі зіткнувся з Гнабрі і не зміг продовжити матч. Сімоне Індзагі довелося робити другу вимушену заміну. За таких умов не доводиться думати про активні дії в атаці. План римлян, яким би він не був, виявився зруйнованим. Ситуація на полі зовсім не натякала, що був попередній матч, а у сьогоднішньому вже вдалося забити. Лаціо перейшов до оборони низьким блоком без тиску на захисників суперника під час побудови атак.

Баварія перебудувалася. Девіс замінив Горецку, і Алаба перемістився на улюблене місце в півзахисті. Реактивний Альфонсо відразу спробував виконати фірмовий рейд лівим флангом, але зупинився у частоколі ніг на вході у штрафний. Слідом Лєвандовскі випробував фортуну, пробивши із зони напівкола. М'яч влучив у стійку, а потім у спину Пепе Рейни, однак у ворота не закотився. Це була остання спроба поляка, який поступився місцем на полі Шупо-Мотінгу.

Кінцівка, веселіша за увесь матч

Коли не йде команда гра, потрібно робити ставку на індивідуальні дії. Схоже, саме так подумав Хоакін Корреа. Аргентинець здійснив прорив із центру поля в чужий штрафний, але пробив прямісінько в Нюбела. Виявилося, що там ще й офсайд був. Зате відповідь була разючою і без жодних порушень правил. Кімміх, Алаба та Шупо-Мотінг розігнали класну триходівку. Камерунець забив одним із перших дотиків після виходу на заміну, а результативний пас виконав австрієць.

Лише після цього Лаціо почав грати розкуто. Втрачати вже було нічого, а п'ять замін Фліка позбавили Баварію монолітності. Хоча гол прийшов з не такого вже й очевидного моменту. Перрейра виконав подачу зі штрафного. Гіганти Зюле та Алаба проспали вривання Пароло за свої спини, а Марко з лінії воротарського відправив м'яч поміж ніг Нюбелю. Це не стало останнім спалахом гостей. Вони забрали м'яч під свій контроль, чим змусили Баварію оборонятися дуже низько. Стільки моментів біля воріт мюнхенців не було за усі попередні 75 хвилин!

Зрештою, на останніх хвилинах команди взагалі перестали думати про захист. На атаку потрібно відповідати атакою! Щоправда, у Баварію вона вийшла значно гострішою. Сане класним пасом вивів на удар Гнабрі, а Серж із вбивчої позиції не зміг влучити у ближній кут. Фінальний свисток зафіксував перемогу Баварії з рахунком 2:1. Чинний володар Ліги чемпіонів крокує у чвертьфінал.