Клубы Серии А провалили выступления в ЛЧ – теперь все надежды на "второсортный" турнир. Анализируем, как в кальчо происходит изменение ориентиров в сторону Лиги Европы.

Не тот чемпионат назвали "лигой фермеров"

Накануне римский Лацио оформил обыденный вылет из Лиги чемпионов. Надежд на "орлов" никто и не возлагал. Во-первых, нужно было играть против Баварии. Во-вторых, уже результат первой части этого противостояния на Стадио Олимпико не оставил никаких сомнений в общем итоге. Италия не будет представлена ​​в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые за 5 лет. Трудно сказать, когда было хуже. Тогда без потерь преодолели групповой этап (Лацио вылетел еще в квалификации), а сейчас самая сильная команда Апеннин заняла последнее место в своем квартете. Это настоящий позор для кальчо. В обоих случаях!

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Вышеупомянутое заставляет итальянцев обращать внимание на турнир, который в последнее время стал для них второсортным. Ни увеличение призовых, ни путевка в ЛЧ для победителя Лиги Европы не стали стимулом для команд из "сапога". Они предпочли быстренько вылететь и сосредоточиться на Серии А. Ни пресса, ни болельщики ни критиковали за такой подход. Наполи в нынешнем розыгрыше – классический пример такого сценария. Теперь итальянцы бьют тревогу и буквально молятся за успех Ромы и прежде всего Милана.

Чтобы понять весь контраст и абсурдность ситуации, стоит прибегнуть к небольшой исторической справке. Статистика – вещь упрямая. Пренебрежительное отношение ко второму по рангу клубному турниру Европы привело к тому, что Италия остается единственной среди чемпионатов топ-пятерки, которая в XXI веке не была представлена ​​даже в финале. При всем уважении, но за это время дважды успели там побывать команды из Украины, Нидерландов, России, Португалии и даже Шотландии. На этом фоне очень контрастно выглядят 90-е годы. За последнюю декаду прошлого века Серия А была представлена ​​в финале Кубка УЕФА девять (!) раз, четыре раза там играли исключительно итальянские команды. В семи случаях из десяти трофей отправлялся на Апеннины.



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Италия неохотно переживает смену ориентиров в Европе

Что ж, теперь выбирать не приходится. Нужно выжимать максимум из Лиги Европы. Злая шутка в том, что больше всего шансов у Паулу Фонсеки, чья Рома на протяжении всего сезона регулярно попадает в скандальные истории и переживает шквал критики. Хотя в самой Италии, похоже, к этому были не готовы. Достаточно хотя бы обратить внимание на передовицы ведущих изданий, где упоминание о "волках" найти удастся не сразу.

В частности, La Gazzetta dello Sport сделала акцент на другом участнике ЛЕ. "Милан, тяни вверх". Красноречивый заголовок, который не требует дополнительных комментариев. Оптимизма добавляет первая игра. Теперь на Сан-Сиро хватит "сухой" ничьей. Да еще и Златан Ибрагимович оправился после травмы и готов сыграть.

Поражение Лацио и полное прощание с Лигой чемпионов отошли на второй план. А вот Рому "обидели" еще больше. Информацию о перенесенном матче Серии А Торино – Сассуоло и положительный тест на коронавирус Ханданович найти куда легче. "Рома защищает 3:0 дома у Шахтера", – вот и вся информация о сегодняшнем матче на НСК Олимпийский.

Не до Лиги Европы и Corriere dello Sport. Здесь больше внимания уделили поражению Лацио: "Спасено по крайней мере достоинство". Издание предлагает свое "расследование провала в ЛЧ". По мнению журналистов и экспертов, недостаточно одной только погони за призовыми. Нужно больше доверять молодым футболистам.

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На ведущих позициях перипетии в Интере. Ведь Хананович уже второй инфицированный спестя несколько дней после Данило Д'Амброзио. Лидеры команды Антонио Конте не должны пропустить много, ведь впереди перерыв на матчи сборных. Напоследок камбэк Торино против Сассуоло и интервью Душана Влаховича. Все это тоже важнее матча Милана и Ромы.

Не изменяет себе TuttoSport. Для туринского издания несущественно все, что происходит за пределами Пьемонта. Матч аутсайдера Серии А? Хороший вариант для центрального места на передовице! Если без сарказма, то "быки" действительно заслуживают внимания, поскольку совершили маленькое чудо, отыгравшись после 0:2. Однако можно это осветить и с меньшим размахом.

Даже очередная порция спекуляций относительно будущего Криштиану Роналду и трансферных слухов вокруг Ювентуса оказались важнее еврокубков. Ну а что, Ювентус опозорился едва ли не громче всех. Злорадствовать над конкурентами в таком положении не приходится.

Фантомная боль сильнее жестокой реальности

Как видим, на Апеннинах упорно пытаются игнорировать нынешнее положение вещей. Внимания к Лиге Европы до сих пор мало. Особенно это касается Ромы, если, конечно, речь не идет об издании с названием Il Romanista. Милан спасает свой статус и уровень соперника. В Италии пишут, что встреча с Манчестер Юнайтед – это высший уровень, и считают Кубки чемпионов в "дьявольской" паре. Их, между прочим, на двоих собралось ровно десяток. Однако все это больше напоминает неоправданный пафос. Фантомную боль в конечности, которую давно ампутировали.

Риторика о "последней надежде Италии" и "спасении репутации" всего чемпионата – полное преувеличение. Хотя Милан и Манчестер Юнайтед в данный занимают вторые места в своих лигах, но это команды из разных весовых категорий. Лишь чудом добытая ничья на Олд Траффорд и восстановление нескольких лидеров до сих пор сохраняют хрупкую веру в проход дальше. Но и Уле Гуннар Сульшер привез на Апеннины сильную команду. Говорят, "россонери" устроит 0:0. Но подопечные Стефано Пиоли в нынешнем сезоне играли "на ноль" только против команд из нижней части турнирной таблицы. Даже букмекеры совсем не верят в хозяев, предлагая на успех манкунианцев коэффициент почти вдвое меньше.

Эта ситуация должна быть оскорбительной для Паулу Фонсеки. "Настоящий матч 1/8 финала Лиги Европы в этот вечер должен состояться в Сан-Сиро", – пишет La Gazzetta dello Sport. Нет, о Роме не забыли. Это больше камень в огород ее соперника. Просто для культового издания исход этого противостояния более чем очевиден. Португалец уже в первой встрече деклассировал свою бывшую команду. Интереса поединка в Киеве не добавляют даже результаты Шахтера в ЛЧ против Интера. Проходной матч, от которого уже ничего не зависит.

Есть ощущение, будь Шахтер во вменяемом состоянии, итальянцам пришлось бы писать о полном фиаско. А так, несмотря на все "розовые" мечты Милана, положение доведено до абсурда. Паулу Фонсеку критикуют (и оправданно) за отсутствие поставленной игры, потерю контроля над раздевалкой, неумение дать отпор лидерам, а его Рома уже в середине марта рискует остаться последним бастионом Серии А в Европе. Не верьте, когда вам будут говорить об отсутствии кризиса в итальянском клубном футболе. Все очень-очень печально.

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