Журналістка "Футбол 24" Ольга Любушкіна вирушила з чемпіонами України на матч 4-го туру ЛЧ і доповідає з місця подій.

"Гірники" зупинилися в невеликому готелі у передмісті Гамбурга. Зранку команда зібралася в холі, щоб вийти на прогулянку і насолодитися мальовничими осінніми краєвидами. Чекали, допоки всі зійшлися. Дехто проводив час за гаджетами, хтось – за розмовами. Атмосфера зберігалася легкою і можна було помітити усмішки. Абсолютно всі були дуже привітними.

Від готелю до стадіону Шахтар їхав приблизно 40 хвилин. Прес-конференція Пушіча та Зубкова розпочалася за планом. Варто зазначити, що між тренером та гравцем дуже теплі відносини. Маріно та Олександр жартували один із одним. Це свідчить про те, що команда знайшла порозуміння з новим наставником.

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Тренування розпочалося під керівництвом помічників, поки Пушіч відповідав на запитання журналістів. Спочатку "гірники" провели інтенсивну розминку, а потім розбилися на групи та працювали з мʼячем. Всі були зосереджені на вправах.

У той же час Андрій Пятов окремо займався з воротарями. Голкіпери відпрацьовували удари. Легенда Шахтаря, який має великий досвід виступів на міжнародному рівні, підказував якісь деталі своїм підопічним, а вони уважно слухали.

Нагадаємо, що матч Шахтар – Барселона відбудеться 7 листопада. Стартовий свисток прозвучить о 19:45 за київським часом.

"Гірники" наразі посідають третє місце в групі Н з трьома балами. Барселона здобула максимум очок, вигравши всі три матчі в першому колі, і лідирує у квартеті.

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