Журналистка "Футбол 24" Ольга Любушкина отправилась с чемпионами Украины на матч 4-го тура ЛЧ и докладывает с места событий.

"Горняки" остановились в небольшой гостинице в пригороде Гамбурга. Утром команда собралась в холле, чтобы выйти на прогулку и насладиться живописными осенними видами. Ждали, пока все сошлись. Кое-кто проводил время в гаджетах, кто-то – в разговорах. Атмосфера сохранялась лёгкой и можно было заметить улыбки. Совершенно все были очень приветливыми.

От отеля до стадиона Шахтер ехал примерно 40 минут. Пресс-конференция Пушича и Зубкова началась по плану. Следует отметить, что между тренером и игроком очень теплые отношения. Марино и Александр шутили друг с другом. Это свидетельствует о том, что команда нашла понимание с новым наставником.

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Тренировка началась под руководством помощников, пока Пушич отвечал на вопросы журналистов. Сначала "горняки" провели интенсивную разминку, а затем разбились на группы и работали с мячом. Все были сосредоточены на упражнениях.

В то же время Андрей Пятов отдельно занимался с вратарями. Голкиперы отрабатывали удары. Легенда Шахтера, имеющий большой опыт выступлений на международном уровне, подсказывал какие-то детали своим подопечным, а они внимательно слушали.

Напомним, что матч Шахтер – Барселона состоится 7 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по киевскому времени.

"Горняки" занимают третье место в группе Н с тремя баллами. Барселона завоевала максимум очков, выиграв все три матча в первом круге, и лидирует в квартете.

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