– Як вирішити проблему відсутності Бондаренка та Коноплі?

– Це два гравці зі стартового складу у минулій нашій грі, важливі для нас футболісти. Їх з нами не буде, але я повністю впевнений у решті хлопців, вони зможуть добре зіграти. Я буду чесний з вами – я одразу знав, що Бондаренко та Конопля не зіграють.

Бондаренко та Конопля – хороші, молоді, талановиті, розумні та дуже важливі виконавці. Я б дуже хотів, щоб вони зіграли у матчі з Барселоною, але я вже спланував нашу гру без них.

Шахтар оголосив заявку на матч ЛЧ з Барселоною – поїхав навіть гравець, який не має права виходити на поле

– Для вас це перша подорож з командою на "домашню" гру в ЛЧ.

– Ми подолали велику відстань. Такий матч не можна назвати домашньою грою, коли добираєшся до місця гри кілька годин. Тут важливо адаптуватися та залишатися ментально сильними. Це те, що я бачу у своїй команді.

Ми раді бути тут. Ми маємо час для тренування та підготовки до матчу, але, звичайно, це неідеально, що нам доводиться так довго подорожувати. Це мій перший такий досвід, тож це буде особлива гра.

– Як ви переживаєте зміну Фейєнорда на Шахтар?

– Все сталося дуже швидко, мені довелося швидко адаптуватись. Я не та людина, яка думає про проблеми. Я думаю про рішення та можливості – це дає мені енергію та допомагає сфокусуватися на роботі. Але ми не будемо скаржитись. Ми тут, щоб змагатися.

– Як це, працювати в команді без домашнього стадіону та підтримки фанатів?

– Це не єдина наша проблема. На жаль, є ще війна. Нам доводиться багато подорожувати, а це нелегко. Втім, я бачу у нашому клубі справжній характер, бажання боротися та структуру, де люди багато працюють. Ми як одна родина, яка підтримує один одного у тяжких обставинах, щоб здобути максимальний результат. Я вражений цим, вражений таким характером команди.

Шахтар – Барселона: де дивитися матч Ліги чемпіонів

– Нідерландський футбол – новий стиль Шахтаря?

– Нідерландська футбольна школа відома своєю атакою, але все залежить від тренера. Ми всі різні. Очевидно, що головне – атакувальний футбол, але також важливо розвивати молодих гравців.

У кожного тренера своє бачення футболу, це не залежить від країни. Я люблю грати в атакувальний футбол та високо пресингувати. У такому стилі ми намагаємося розвивати Шахтар та окремих гравців.

– Як Шахтарю здобути позитивний результат з Барселоною?

– У мене було достатньо часу під час наших переїздів, щоб переглянути багато матчів Барселони. Та й взагалі, я дивлюся багато ігор – такий мій стиль роботи. Так я готую свою команду. Ми всі знаємо силу Барселони, це чудова команда. Для мене вони одні з найкращих у Європі. І це завжди великий виклик – грати проти таких команд.

Ми вже грали проти них тиждень тому і не тільки відчули їхню силу, а й дізналися їхні слабкості. Тепер все залежить від нас – знайти ці слабкості знову та отримати перевагу. Для нас це матч, у якому нам нема чого втрачати. Я просто хочу, щоб ми боролися та дотримувалися своїх принципів гри, а потім побачимо, що отримаємо в підсумку. Потрібно грати без страху та показати свій найкращий футбол.

– Чи буде Шахтар іншим у порівнянні з грою два тижні тому?

– Кожна гра має свою енергію, порівняти наші два матчі практично неможливо. Ми мали час попрацювати один з одним. Було не так багато тренувань, але ми навіть під час матчів працювали над деякими ігровими принципами, які я хочу побачити завтра проти Барселони.

Я не вірю в те, що Барселона зараз не в найкращій формі, адже всі матчі відрізняються один від одного. Барселона має неймовірний склад, і вони зможуть зробити достатньо змін. Ми хочемо змагатися з ними, і я хочу побачити в нашій грі те, над чим ми працювали.

Барса програла Класіко, але я не бачу у них проблем. Вони билися у матчі проти Реала і борються за титул Ла Ліги. Невдачі Барселони не впливають на мою думку про їхню команду, – сказав Пушіч на прес-конференції у Гамбурзі.

Шахтар – Барселона: прогноз на матч Ліги чемпіонів