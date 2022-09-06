Шахтар U-19 стартував у Юнацькій лізі УЄФА з несподіваної перемоги над однолітками з РБ Лейпциг. Звіт читайте на "Футбол 24".

Шахтар U-19 у попередньому сезоні непогано пошумів у Юнацькій Лізі УЄФА, однак у нинішньому розіграші за "гірників" було дещо лячно. Втім, стартовий склад Оскара Ратулутри на матч проти РБ Лейпциг дещо заспокоїв – в основі вийшли практично усі торішні лідери.

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Німців можна було б назвати фаворитами, адже вони пройшли зиму й весну майже без поразок. Щоправда, старт нового сезону виявився не дуже вдалим (поразка від Герти, нічия з Ганзою), тож можна було сподіватись на хороший результат. Підсумковий же рахунок перевершив усі очікування

Вже на 16-й хвилині Булеза вивів донеччан, забивши з передачі Лосенка. В середині ж другого тайму перевагу "гірників" подвоїв Сігеєв – йому асистував Дрозд, який вийшов на заміну всього за хвилину до другого гола. 0:2! Саме з цими цифрами на табло матч і добіг кінця. Шахтар U-19 здобув впевнену перемогу.

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