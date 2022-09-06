Шахтер U-19 стартовал в Юношеской лиге УЕФА по неожиданной победе над сверстниками из РБ Лейпциг. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Шахтер U-19 в предыдущем сезоне неплохо пошумел в Юношеской Лиге УЕФА, однако в нынешнем розыгрыше за "горняков" было несколько тревожно. Впрочем, стартовый состав Оскара Ратулутры на матч против РБ Лейпциг несколько успокоил – в основе вышли практически все лидеры прошлого года.

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Немцев можно было назвать фаворитами, ведь они прошли зиму и весну почти без поражений. Правда, старт нового сезона оказался не очень удачным (поражение от Герты, ничья с Ганзой), так что можно было надеяться на хороший результат. Итоговый же счёт превзошёл все ожидания

Уже на 16-й минуте Булеза вывел дончан вперёд, забив с передачи Лосенко. В середине же второго тайма преимущество "горняков" удвоил Сигеев – ему ассистировал Дрозд, вышедший на замену всего за минуту до второго гола. 0:2! Именно с этими цифрами на табло матч и подошёл к концу. Шахтер U-19 одержал уверенную победу.

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