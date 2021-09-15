Поєдинок у Тирасполі між юнацькими командами Шерифа та Шахтаря поставили на самий перший часовий слот. Матч розпочався о 12:00 – і до цього, не були готові навіть футболісти. Перші півгодини зустрічі команди "досипали", не створюючи взагалі нічого, хоча на Flashscore донеччанам нарахували аж три удари. Важко сказати, звідки вони взялись.

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"Гірники" намагалися розігрувати традиційні перепасовки низом, довго готуючи атаки, але підопічним Оскара Латурутли бракували темпу та простору. Їх сильно збивав Шериф – молдовани не прессингували гостей, але грали дуже щільно й жорстко. Шахтарю ніяк було розбігтись. У стартові 30 хвилин донеччани мали лишень кілька невдалих закидань уперед та дві розрізні передачі від Векленка. Одна пішла в офсайд, а на іншу ніхто не відгукнувся.

Господарі намагалися тікати у контратаки по флангах. На початку матчу подібна тактика могла принести успіх: Пікус отримав діагональ з центру поля й увірвався на правий край карного майданчика, впавши після контакту з Булезою – втім, арбітр не призначив пенальті. Це був перший і передостанній момент молдован до перерви.

В другій половині першого тайму Шахтар почав серйозно додавати. Шериф вже нічим не огризався, тупо сівши в оборону всією командою, а донеччани розкатували все нахабніші атаки та комбінації. На 32-й хвилині вони могли і рахунок відкрити: Гончарук увірвався з правого флангу на край штрафного, протягнув м'яч до межі поля й прострілив, а м'яч рикошетом від захисника пішов у ближній кут – голкіпер врятував тираспольців! Господарі відповіли стандартом із замиканням в руки Твардовському.

Ще через хвилину Шахтар святкував ефектне взяття воріт. Гончарук прийняв пас від Глущенка й у дотик запустив черпачок за спини захисникам на правий кут карного майданчика, а Капінус, підхопивши його, прострілив вздовж лінії воротарського Векленко замкнув – 0:1! Саме з цим рахунком команди й відправились на перерву.

Перший тайм виявився відносно рівним, але в другому на полі була лишень одна команда. Шахтар одразу захопив ініціативу й почав розривати Шериф через короткі перепасовки на третині поля суперника, а тираспольці не знали, як відігнати "гірників" назад. Довго протриматись у такому режимі їм не вдалося: вже на 56-й хвилині донеччани провели ефектну комбінацію з вриванням Лосенка у штрафний та хитрим пасом Івана зовнішнім боком стопи – Сігєєв замкнув його ударом з метру. 0:2!

Розгублені "шерифи" нічим не відповідали, а Шахтар не збавляв обертів. Дуже швидко це вилилось у нове взяття воріт: Гончарук на 64-й хвилині прокинув м'яч поміж ніг одному захиснику, обіграв у карному майданчику другого й пробив у дальній кут – 0:3! Добити ж господарів вдалося вже на 68-й, причому суперник сам подарував донеччанам гол. Голкіпер Думенко невдало обробив пас назад, відпустивши його від себе під пресингом Гончаренка й збивши нападника у підкаті – пенальті! Глущенко впевнено його реалізував. 0:4!

Після цього команди просто догравали зустріч. Шериф до кінця поєдинку так нічого і не створив, а у Шахтаря можна згадати кілька непоганих підходів до воріт. Найкращий з них команда провела на 80-й хвилині, коли Сігєєв отримав передачу на правий край карного майданчика й вистрілив у дальню дев'ятку – Думенко в цьому епізоді зіграв дуже неоковирно, але парирувати удар йому таки вдалося. Оскар Латурутла в цей період провів п'ять замін, але новачки нічим особливим не запам'ятались.

Зрештою, у компенсований час "гірники" заробили ще один пенальті, який реалізував Погорілий. 0:5. Шахтар святкує розгром у Тирасполі.

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