Матч між юнацькими командами Динамо та Бенфіки на стадіоні імені В. В. Лобановського було непросто знайти у відео, адже трансляцію в Україні не проводив ніхто. Фанатів врятувала бригада лісабонців, яка привезла з собою камеру й давала картинку на своєму офіційному каналі. Прикро, адже не всі наші вболівальники про це знали.

Динамо підписало юного півзахисника з Литви

Багато хто пропустив хороший старт зустрічі у виконанні господарів. Кияни доволі активно йшли вперед, заробивши кілька стандартів, а на 7-й хвилині Вівчаренко пробив зі штрафного – втім, точності йому не забракло. Натомість, із точністю все було в порядку у Боля: на 8-й хвилині Динамо заробило ще один стандарт, Назар Волошин виконав подачу, а Боль замкнув головою – 1:0!

Після такого початку підопічні Ігора Костюка відійшли назад. Бенфіка перехопила ініціативу й почала шукати шпарини в обороні "біло-синіх", комбінуючи на чужій половині й особливо активно натискаючи на їхній лівий фланг оборони. В середині першого тайму подібний футбол не приніс зиску лісабонцям – "орли" не створили нічого цікавішого за два дальніх удари у виконанні Камара та Ндура. Перший виявився дуже слабким, а другий – неточним. Крім того, гості провели багато стандартів, з яких, однак, не приходило гостроти.

У киян в цей період навіть контратак не виникало, хоча на своїй половині колектив працював впевнено. Тим не менш, на 28-й хвилині Динамо могло подвоїти перевагу внаслідок прориву Волошина правим флангом і потужного удару з кута штрафного – голкіпер парирував! Попов намагався зіграти на добиванні, але у ворота він не влучив. Це був останній момент "біло-синіх" у першому таймі.

Бенфіка ж перед перервою почала відверто домінувати на третині поля суперника. Тиск португальців двічі міг вилитись у гол: так, на 38-й хвилині після подачі зі стандарту пішла скидка на дальню стійку, після якої головою метрів з трьох пробивав Резенде – вище воріт! На 45-й же Бенедюк обрізався перед власним штрафним, за що Камара покарав потужним ударом, однак Нещерет виручив Динамо! Зрештою, на перерву команди відправились за мінімальної переваги киян.

На початку другого тайму лісабонці продовжили володіти ініціативою, але підопічні Ігора Костюка стали активно вилітати в швидкісні контратаки. Бенфіка при цьому відчувала великі проблеми із загостренням гри – гості багато ходили навколо карного майданчика, але за перші 20 хвилин команда зуміла потривожити оборону киян лишень кросами та подачами з кутових. Господарі теж до ударів не доходили, але їхні прориви ловили "орлів" на перебудовах, завершуючись біля чужих воріт.

Зрештою, на 63-й хвилині лісабонці догралися: контратака Динамо завершилась вриванням Діалло у штрафний та фолом з боку Араужо, за який арбітр без вагань призначив пенальті – Бражко впевнено його реалізував. 2:0! Ще за дві хвилини Волошин міг оформити розгром, вистріливши з дистанції, однак Соареш у класному стрибку парирував.

Бенфіка ожила на 70-х хвилинах, накривши господарів високим пресингом. Кияни не дуже переконливо виходили з-під нього, ледь не пропустивши на 72-й після втрати м'яча перед штрафним. На щастя, удар Камара у ближній кут виявився слабким. Набагато небезпечніше він стріляв метрів з 23-х на 76-й, спрямувавши м'яч у дальню дев'ятку. Нещерет врятував у обох випадках, а крім того він впевнено грав на виходах при кутових "орлів". Португальські коментатори відчували піднесення, адже гості реально були близькими до голу.

Надія Бенфіки, однак, прожила недовго. Вже на 78-й хвилині вони пропустили третій гол внаслідок контрвипаду, який завершився взяттям воріт, але арбітр врятував лісабонців – офсайд. Втім, ще за хвилину черговий розрив оборони португальців у контратаці завершився проникним пасом і точним ударом Волошина під стійку з близької дистанції, а на 81-й господарі схожий прорив призвів до голу Діалло – Самба увійшов у штрафний, переграв захисника й пробив у нижній кут. 4:0!

Після цього Ігор Костюк дозволив провести собі одразу чотири заміни, спокійно засушивши матч. Голів більше не забивали. Динамо стартувало у юнацькій ЛЧ з розгромної перемоги над Бенфікою.

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