Поединок в Тирасполе между юношескими командами Шерифа и Шахтера поставили на самый первый временной слот. Матч начался в 12:00 – и к этому не были готовы даже футболисты. Первые полчаса встречи команды "досыпали", не создавая вообще ничего, хотя на Flashscore дончанам насчитали три удара. Трудно сказать, откуда они взялись.

"Горняки" пытались разыгрывать традиционные перепасовки низом, долго готовя атаки, но подопечным Оскара Латурутлы не хватало темпа и пространства. Их сильно сбивал Шериф – молдаване не прессинговали гостей, но играли очень плотно и жестко. Шахтеру некак было разбежаться. В стартовые 30 минут дончане имели только несколько неудачных забросов вперед и две разрезные передачи от Векленко. Одна пошла в офсайд, а на другую никто не откликнулся.

Хозяева пытались бежать в контратаки по флангам. В начале матча подобная тактика могла принести успех: Пикус получил диагональ из центра поля и ворвался на правый край штрафной, упав после контакта с Булезой – впрочем, арбитр не назначил пенальти. Это был первый и предпоследний момент молдаван до перерыва.

Во второй половине первого тайма Шахтер начал серьезно прибавлять. Шериф уже ничем не огрызался, тупо сев в оборону всей командой, а дончане раскатывали все более наглее атаки и комбинации. На 32-й минуте они могли и счет открыть: Гончарук ворвался с правого фланга на край штрафной, протащил мяч к границе поля и прострелил, а мяч рикошетом от защитника ушел в ближний угол – голкипер спас тираспольцев! Хозяева ответили стандартом с замыканием в руки Твардовскому.

Еще через минуту Шахтер праздновал эффектное взятие ворот. Гончарук принял пас от Глущенко и в касание запустил ковшик за спины защитникам на правый угол штрафной, а Капинус, подхватив его, прострелил вдоль линии вратарской Векленко замкнул – 0:1! Именно с этим счетом команды и отправились на перерыв.

Первый тайм оказался относительно ровным, но во втором на поле была только одна команда. Шахтер сразу захватил инициативу и начал разрывать Шериф через короткие перепасовки на трети поля соперника, а тираспольцы не знали, как отогнать "горняков" назад. Долго продержаться в таком режиме им не удалось: уже на 56-й минуте дончане провели эффектную комбинацию с врыванием Лосенко в штрафную и хитрым пасом Ивана внешней стороной стопы – Сигеев замкнул его ударом с метра. 0:2!

Растерянные "шерифы" ничем не отвечали, а Шахтер не сбавлял обороты. Очень быстро это вылилось в новое взятие ворот: Гончарук на 64-й минуте пробросил мяч между ног одному защитнику, обыграл в штрафной второго и пробил в дальний угол – 0:3! Добить же хозяев удалось уже на 68-й, причем соперник сам подарил дончанам гол. Голкипер Думенко неудачно обработал пас назад, отпустив его от себя под прессингом Гончаренко и сбив нападающего в подкате – пенальти! Глущенко уверенно его реализовал. 0:4!

После этого команды просто доигрывали встречу. Шериф до конца поединка так ничего и не создал, а у Шахтера можно вспомнить несколько неплохих подходов к воротам. Лучший из них команда провела на 80-й минуте, когда Сигеев получил передачу на правый край штрафной и выстрелил в дальнюю девятку – Думенко в этом эпизоде сыграл очень неуклюже, но парировать удар ему удалось. Оскар Латурутла в этот период провел пять замен, но новички ничем особенным не запомнились.В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Шахтера.

В конце концов, в компенсированное время "горняки" заработали еще один пенальти, который реализовал Погорелый. 0:5. Шахтер празднует разгром в Тирасполе.