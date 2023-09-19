Шахтар і Порту зіграли в першому турі Юнацької ліги УЄФА 2023/24. Рахунок і огляд матчу 19 вересня 2023-го читайте на "Футбол 24".

Юнацька ліга УЄФА 2023/24. Група H, 1 тур

Шахтар U-19 – Порту U-19 – 1:4

Голи: Пушкарьов, 90+3 – Родріго Мора, 7, 32, Жорже Мейрелеш, 38 (пен), Джало, 54

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Порту, стартував о 14:00 за київським часом. Олексій Бєлік дебютував у єврокубках на посаді головного тренера "гірників" U-19. Вже в першому турі юнакам Шахтаря дістався серйозний опонент. Порту, який очолює колишній гравець збірної Португалії Нуну Капушу, здобув 5 перемог у 5 матчах юнацького чемпіонату Португалії із загальним рахунком 16:2.

Шахтар U-19 – Порту U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА – як це було

Вже на першій хвилині Шахтар провів атаку з ударом Демченка по воротах, проте без небезпеки для Діогу Фернандеша. Порту відповів дуже гострим стандартом, який ударом головою завершив Андре Олівейра. Втім, суперсейв Владислава Кравця відклав взяття воріт буквально на 30 секунд. Родріго Мора Карвалью після пасу Гонсалу Соузи таки пробив українського воротаря. Йшла лише сьома хвилина гри.

Мейрелеш міг збільшувати перевагу Порту, але пробив поруч зі стійкою. Нарешті гостра відповідь і від Шахтаря – на 20-й хвилині Пушкарьову забракло якихось сантиметрів, щоб вразити ворота португальців. Після активного старту підопічні Капушу взяли певну паузу, проте "гірники" не змогли скористатися тимчасовою розслабленістю опонента. Хіба що можна згадати момент Лосенка, який не влучив у ворота. Порту грамотно оборонявся, за першої ж нагоди намагаючись вибігти в контратаку.

Одна з таких завершилася голом. Родріго Мора класним ударом головою оформив дубль. Другий гол 16-річного вінгера, якого вважають одним із головних талантів Португалії, за півгодини гри. А невдовзі Шахтар ще й пенальті у свої ворота отримав. Його дуже впевнено реалізував Жорже Мейрелеш. 0:3 на 38-й хвилині. Бєлік на тренерській лаві настільки занервував, що різко висловився на адресу арбітра і отримав жовту. Футболістам Шахтаря емоції тренера допомогли мало – "дракони", забивши тричі, фактично зняли всі питання щодо переможця вже в першому таймі.

По перерві Шахтар провів кілька перспективних атак, намагаючись забити гол престижу. Не вийшло, натомість португальці оформили свій 4-й гол. На 54-й хвилині гарматний удар під поперечину вдався Уссуману Джало. Владислав Кравець був безсилий. 0:4.

Вже у компенсований час Пушкарьов таки забив гол престижу, але загалом боротьби сьогодні не вийшло. Порту виявився для Шахтаря занадто сильним, а європейський дебют Олексія Бєліка-тренера вийшов явно не таким, якого очікував колишній форвард "помаранчево-чорних".

Ussumane Djaló marca o quarto golo dos dragões. O FC Porto está a jogar contra o Shakhtar Donetsk, num encontro que conta para a Youth League. pic.twitter.com/SF8W1kLwYg — Porto Canal (@PortoCanalpt) September 19, 2023

Наступний матч у Юнацькій лізі УЄФА Шахтар U-19 зіграє 4 жовтня. Підопічні Бєліка на виїзді протистоятимуть бельгійському Антверпену.

Нагадаємо, за кілька годин основні команди Шахтаря і Порту зіграють у першому турі Ліги чемпіонів. Матч групи H стартує 19 вересня о 22:00 за київським часом.

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