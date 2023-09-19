Шахтер и Порту сыграли в первом туре Юношеской лиги УЕФА 2023/24. Счет и обзор матча 19 сентября 2023-го читайте на "Футбол 24".

Юношеская лига УЕФА 2023/24. Группа H, 1 тур

Шахтер U-19 – Порту U-19 – 1:4

Голы: Пушкарев, 90+3 – Родриго Мора, 7, 32, Жорже Мейрелеш, 38 (пен), Джало, 54

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Порту, стартовал в 14:00 по киевскому времени. Алексей Белик дебютировал в еврокубках в должности главного тренера "горняков" U-19. Уже в первом туре юношам Шахтера достался серьезный оппонент. Порту, который возглавляет бывший игрок сборной Португалии Нуну Капушу, одержал 5 побед в 5 матчах юношеского чемпионата Португалии с общим счетом 16:2.

Шахтер U-19 – Порту U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА – как это было

Уже на первой минуте Шахтер провел атаку с ударом Демченко по воротам, но без опасности для Диогу Фернандеша. Порту ответил очень острым стандартом, который ударом головой завершил Андре Оливейра. Впрочем, суперсейв Владислава Кравца отложил взятие ворот буквально на 30 секунд. Родриго Мора Карвалью после паса Гонсалу Соузы таки пробил украинского вратаря. Шла только седьмая минута игры.

Мейрелеш мог увеличить преимущество Порту, но пробил рядом со стойкой. Наконец острый ответ и от Шахтера – на 20-й минуте Пушкареву не хватило каких-нибудь сантиметров, чтобы поразить ворота португальцев. После активного старта подопечные Капушу взяли определенную паузу, однако "горняки" не смогли воспользоваться временной расслабленностью оппонента. Разве что можно вспомнить момент Лосенко, не попавшего в ворота. Порту грамотно оборонялся, при первой же возможности пытаясь выбежать в контратаку.

Одна из таких завершилась голом. Родриго Мора классным ударом головой оформил дубль. Второй гол 16-летнего вингера, которого считают одним из главных талантов Португалии, за полчаса игры. А скоро Шахтер еще и пенальти в свои ворота получил. Его очень уверенно реализовал Жорже Мейрелеш. 0:3 на 38-й минуте. Белик на тренерской скамье настолько занервничал, что резко высказался в адрес арбитра и получил желтую. Футболистам Шахтера эмоции тренера помогли мало – "драконы", забив трижды, фактически сняли все вопросы о победителе уже в первом тайме.

После перерыва Шахтер провел несколько перспективных атак, пытаясь забить гол престижа. Не получилось, зато португальцы оформили свой 4-й гол. На 54-й минуте пушечный удар под перекладину удался Уссуману Джало. Владислав Кравец был бессилен. 0:4.

Уже в компенсированное время Пушкарев таки забил гол престижа, но в целом борьбы сегодня не получилось. Порту оказался для Шахтера слишком сильным, а европейский дебют Алексея Белика-тренера получился явно не таким, какого ожидал бывший форвард "оранжево-черных".

Ussumane Djaló marca o quarto golo dos dragões. O FC Porto está a jogar contra o Shakhtar Donetsk, num encontro que conta para a Youth League. pic.twitter.com/SF8W1kLwYg — Porto Canal (@PortoCanalpt) September 19, 2023

Следующий матч в Юношеской лиге УЕФА Шахтер U-19 сыграет 4 октября. Подопечные Белика на выезде будут противостоять бельгийскому Антверпену.

Напомним, через несколько часов основные команды Шахтера и Порту сыграют в первом туре Лиги чемпионов. Матч группы H стартует 19 сентября в 22:00 по киевскому времени.

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