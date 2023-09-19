Шахтар і Порту грають в першому турі Юнацької ліги УЄФА 2023/24. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Команда Олексія Бєліка розпочинає боротьбу в Юнацькій лізі УЄФА. Першим суперником "гірників" у груповому турнірі стане Порту, який очолює колишній гравець збірної Португалії Нуну Капушу (34 матчі, 2 голи за національну команду). Гра проходить в німецькому Нордерштедті на стадіоні Едмунд-Пламбек. Стартовий свисток пролунав о 14:00 за київським часом.

Шахтар – Порту: анонс матчу Ліги чемпіонів

Шахтар U-19 і Порту U-19 вже грали між собою на груповому етапі Юнацької ліги УЄФА в сезоні 2014/15. Тоді обидва матчі завершилися з рахунком 1:1, а українська та португальська команди вийшли у плей-офф. Порту зупинився на стадії чвертьфіналу, а Шахтар дійшов до фіналу, де програв Челсі з рахунком 2:3. Це найвище досягнення "помаранчево-чорних" у Юнацькій лізі УЄФА. Порту має у своєму активі один виграний трофей – це сталося у 2019 році.

На старті сезону 2023/24 Порту U-19 здобув 5 перемог у 5 матчах юнацького чемпіонату Португалії із загальним рахунком 16:2. Шахтар має дещо скромніші показники у юнацькому чемпіонаті України – 6 перемог, 1 поразка і друге місце турнірної таблиці.

Де дивитися матч Шахтар U-19 – Порту U-19 онлайн? Гру покаже офіційний сайт Шахтаря (для зареєстрованих користувачів). Також пряма трансляція поєдинку доступна в мобільному додатку FC Shakhtar.

Стартові склади:

Шахтар U-19: Кравець – Пушкарьов, Башмарін, Огарков, Галонський – Янович, Лосенко, Цуканов – Ющенко, Демченко, Глущенко.

Порту U-19: Діогу Фернандеш – Мартім Фернандеш, Бернарду Феррейра, Луїш Гомеш, Дініш Родрігеш – Гонсалу Соуза, Андре Олівейра, Джало, Мора Карвалью – Канде, Мейрелеш.