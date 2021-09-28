Перед жеребкуванням Ліги чемпіонів офіційний твіттер Манчестер Сіті затролив Шахтар, іронізуючи над перебуванням в одній групі протягом двох сезонів поспіль – мовляв, до скорої зустрічі. "Містяни" цього разу не потрапили в наш квартет, але наступного року іронізувати перед жеребом зможе Інтер (якщо проб'ється в турнір). "Гірники" та "нерадзуррі" за останній рік зіграли в півфіналі Ліги Європи та двічі перетнулися в групі ЛЧ, а тепер їм доведеться провести ще дві зустрічі. Вочевидь, доля хоче остаточно вирішити, хто сильніший, адже на розгром у ЛЄ донеччани помстилися двома нічийними матчами в ЛЧ, внаслідок яких міланці залишились без євровесни.

Шахтар – Інтер: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Втім, то було давно, а зараз у Шахтаря новий тренер, новий проект і нові проблеми. Якщо у минулорічному розіграші Ліги чемпіонів "помаранчево-чорні" стартували, розгромивши Реал у Мадриді, то нинішній старт припав на ганебну поразку в Тирасполі від Шерифа. Так, саме ганебну, адже у підопічних Роберто Де Дзербі при 20 ударах по воротах не було жодного якісного моменту – молдовани ж забили їм двічі й мали нагоду для третього голу. Одразу ж всім пригадався і важкий прохід у турнір, коли Монако задушив донеччан пресингом і награв на 6 очікуваних голів, вилетівши через випадковий автогол на останніх секундах.

Шахтар – Інтер: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Заковика полягала в тому, що пресинг Шерифа залишав великі відкриті зони за спинами передньої групи футболістів, однак "гірники" їх не використовували. Вони розвалювались навіть під неідеально вибудованим тиском. Ця проблема поєднується з невиразною грою оборони Шахтаря – тут в принципі усі виконавці заточені на загострення, а от при грі 1-в-1, скануванні простору та на другому поверсі захисники регулярно провалюються. Навіть якщо в суперниках – аутсайдер УПЛ.

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Ще одним мінусом українського клубу є слабкість у розкритті низького оборонного блоку. Коли суперник ставить "автобус", підопічні Роберто Де Дзербі страшно гальмують у завершальній фазі, практично не вриваючись у карний майданчик. Навіть при розгромі Динамо в Суперкубку цей факт проявився яскраво – до випадкового першого голу Шахтар нічого не створив. Втім, у контексті протистояння з грандами цей недолік не є критичним. Суперники обов'язково дадуть простір, а "помаранчево-чорні" точно гратимуть другим номером.

Здавалося б, з таким набором недоліків претендувати бодай на нічию з Інтером неможливо, однак не все так страшно. По-перше, варто не забувати, що всі ці мінуси були характерними для "гірників" і рік тому, однак команда двічі розписала нічию з міланцями – а вони тоді були набагато сильнішими. Донеччани змогли підлаштуватись, попри усі негаразди. По-друге, принципи гри "нерадзуррі" істотно не змінились, а Роберто Де Дзербі знайомий з цим колективом ледь не краще, ніж Сімоне Індзагі (та і з самим алленаторе він теж перетинався часто).

По-третє, Шахтар залишається хорошою командою з сучасними схемами виходу з атаку, вмінням ставити більш-менш якісний "автобус" (Монако підтвердить) і пристойною тактичною гнучкістю – саме завдяки їй вдалося пройти Генк і розгромити Динамо. Крім того, варто не забувати про високий темп гри, хорошу точність пасів, класну роботу на дриблінгу (найкращу в Україні) й доволі високу інтенсивність єдиноборств. У донеччан боєздатний колектив, який вміє підлаштовуватись під суперника та власні проблеми, однак йому бракує злагодженості, а Роберто Де Дзербі чергує провальний гейм-менеджмент в одному матчі з геніальним у іншому.

Між тим, Інтер прямо зараз – явно не той суперник, який здатний покарати за усі структурні провисання. Міланцям самим бракує якості. Після сухого розгрому Дженоа у першому турі Серії А "нерадзуррі" пропускали голи в шести поєдинках поспіль у всіх турнірах, причому кожен їхній матч являє собою шалені гойдалки, в яких Інтер постійно змінює обличчя.

Так, у поєдинку з Реалом чемпіон Італії трощив суперника протягом тайму, користуючись неправильною системою пресингу мадридців, однак не забив – по перерві ж іспанці підлаштувалися, нічого не дозволивши біля власних воріт і забивши на останніх хвилинах. З Аталантою на вихідних підопічні Сімоне Індзагі спочатку круто грали від контратак, але після власного голу вони зупинилися, провалившись у позиційній обороні – втім, після 60-ї хвилини "нерадзуррі" розкрилися у позиційному наступі. Розкрилися, аби провалити ендшпіль зустрічі. Схожа картина спостерігається постійно.

Команда критично страждає від нестабільності. Поки що це не Інтер Індзагі – це Інтер Конте, тільки без Лукаку, Хакімі та збалансованості. Щонайгірше, у чемпіона Італії зараз не такий крутий пресинг. Якщо рік рому міланці були одними з найкращих у Європі за його інтенсивністю, то нині вони йдуть аж п'ятими з кінця у Серії А. Так, на окремих відрізках "нерадзуррі" здатні непогано накривати лінії передач і вимикати необхідних гравців суперника, однак час подумати та розкатати кілька додаткових підготовчих пасів при виході з оборони у Шахтаря буде.

Чого "гірникам" дійсно варто остерігатись, так це пари форвардів та пасів Барелли. Джеко та Мартінес шикарно працюють корпусом і блискуче діють на другому поверсі, тож захисникам "гірників" необхідно продемонструвати особливу підготовку. Ніколо ж у поєдинку з Аталантою віддав 5 передач під удар – одна краща за іншу – і загалом він виглядає серцем Інтера в плані руху м'яча. Його потрібно вимикати, однак слід зберігати обережність. Цей хавбек запросто може використати персональну опіку, аби завести за собою опонента кудись на фланг, відкривши центр.

Словом, легко не буде, але й очікувати на якийсь шалений погром від білих людей з Італії не варто. Інтер не у тій формі, щоб рахувати очки до гри.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мораєс, Коноплянка, Судаков, Бондар, Дентінью, Фернандо – Сенсі, Еріксен

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Інтер

Шахтар: Пятов – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон, Степаненко – Педріньо, Патрік, Соломон – Траоре

Інтер: Хандановіч – Шкриньяр, де Врей, Бастоні – Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Брозовіч, Перішіч – Мартінес, Джеко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Очевидно, що у букмекерів фаворитом виступає Інтер. Тут даються взнаки і різниця в класі команд, і відсутність поразок у матчах з українцями (6 перемог, 5 нічиїх), і фіаско з Шерифом на тлі хорошого першого тайму міланців у поєдинку проти Реала. Взагалі, поразка від "бланкос" залишається єдиною для "нерадзуррі" у новому сезоні – і на неї команда не заслуговувала. Того ж самого не скажеш про поразку Шахтаря від Олександрії чи нічию з Минаєм.

Втім, українські вболівальники аж занадто песимістично налаштовані на цей матч. Так, Інтер – грізний суперник, однак Верона тримали з ним 1:1 до 83-ї хвилини, а Сампдорія відібрала очки, граючи набагато краще за чемпіона. Навряд чи ці колективи сильніші за Шахтар, але вони дали класний бій. Та і "гірники" навряд чи стали явно слабшими у порівнянні з попереднім сезоном – а от "нерадзуррі" точно не такі грізні, як при Конте. Їм не вистачає стабільності, а їхня оборона пропускає у семи поспіль матчах. Між тим, у донеччан є і виконавці, і тренер, які знайомі з міланцями і які здатні їх покарати.

Навряд чи "гірники" залишаться без пропущених голів, однак і на гол у ворота Хандановіча є сенс сподіватися. Загалом же, Шахтар виглядає колективом, якому до снаги відібрати очки у Інтера – тим паче, що у "нерадзуррі" попереду два поєдинки з Шерифом. В таких умовах італійці можуть погодитись на нічию, тож ризикнемо поставити саме на неї.

Чи є життя після Конте – Ювентус уже списали, Інтер повинен остерігатися не лише Аталанти, а й Шахтаря