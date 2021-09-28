Шахтар поступився Інтеру в 2 турі Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео гола та огляд матчу Шахтар U-19 – Інтер U-19.

Юні "гірники" до сьогоднішнього дня були лідерами групи, адже у першому турі декласували однолітків із Шерифа (5:0), а Інтер розписав нічию з Реалом (1:1).

Інтер U-19 здобув мінімальну перемогу над Шахтарем у Юнацькій лізі УЄФА

Долю звітного матчу вирішив один м'яч. Його забив Чезаре Касадеї. Отримавши перевагу, Інтер відійшов у оборону, яку Шахтар так і не зміг пробити бодай одного разу.