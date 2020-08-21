Шахтар та Манчестер Сіті не зіграють між собою у груповому раунді Ліги чемпіонів – клуби потролили один одного у мережі

Шахтар і Манчестер Сіті вперше за 4 сезони не зустрінуться в одній групі Ліги чемпіонів – клуби оцінили завершення "зачарованої" серії.

Манчестер Сіті у своєму твіттері опублікував знаменитий мем, підкресливши те, що їхні шляхи з Шахтарем у цьому сезоні розійдуться.

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"Гірники" не забарились та відповіли: "Побачимось у раундах на виліт". Цікаво, що у трьох попередніх сезонах клуби неодмінно потрапляли до однієї групи, проте в наступному і Шахтар, і Манчестер Сіті потрапили до другого кошику Ліги чемпіонів, а тому ймовірність такого жеребу виключена.

Зазначимо, що "гірники" чотири рази поступились у протистоянні з "містянами" (три з них завершились розгромом), здобули мінімальну перемогу та зіграли внічию.

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