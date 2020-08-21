Шахтер и Манчестер Сити не сыграют между собой в групповом раунде Лиги чемпионов – клубы потроллили друг друга в сети

Шахтер и Манчестер Сити впервые за 4 сезона не встретятся в одной группе Лиги чемпионов – клубы оценили завершения "зачарованной" серии.

Манчестер Сити в своем твиттере опубликовал знаменитый мем, подчеркнув, что их пути с Шахтером в этом сезоне разойдутся.

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"Горняки" не промедлили и ответили: "Увидимся в раундах на вылет". Интересно, что в трех предыдущих сезонах клубы непременно попадали в одну группу, однако в следующем и Шахтер, и Манчестер Сити попали во вторую корзину Лиги чемпионов, а потому вероятность такого жребия исключена.

Отметим, что "горняки" четыре раза уступили в противостоянии с "горожанами" (три из них завершились разгромом), одержали минимальную победу и сыграли вничью.

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