Офіційний сайт УЄФА опублікував календар всіх матчів групового етапу Ліги чемпіонів. Єдиний представник від України – Шахтар – розпочне свою боротьбу у цьому турнірі виїзним матчем проти РБ Лейпциг.

Шахтар уже продав понад половину абонементів на весь груповий етап Ліги чемпіонів

До слова, поточний розіграш ЛЧ буде суттєво стиснений через ЧС-2022, який стартує у листопаді. На 6 турів відвели тільки 8 тижнів – перші матчі ЛЧ будуть зіграні вже 6 вересня, а останній тур пройде 1/2 листопада.

Календар матчів Шахтаря у Лізі чемпіонів сезону 2022/23

6 вересня – РБ Лейпциг – Шахтар – 22:00

14 вересня – Шахтар – Селтік – 19:45

5 жовтня – Реал – Шахтар – 22:00

11 жовтня – Шахтар – Реал – 22:00

25 жовтня – Селтік – Шахтар – 22:00

2 листопада – Шахтар – РБ Лейпциг – 19:45

Нагадаємо, домашні поєдинки Ліги чемпіонів "помаранчево-чорні" гратимуть у Варшаві на стадіоні місцевої Легії.

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