Шахтар стартує в ЛЧ 2022/23 поєдинком проти РБ Лейпциг – календар матчів "гірників" у єврокубках
Донеччани проведуть першу гру найпрестижнішого євротурніру на виїзді.
Офіційний сайт УЄФА опублікував календар всіх матчів групового етапу Ліги чемпіонів. Єдиний представник від України – Шахтар – розпочне свою боротьбу у цьому турнірі виїзним матчем проти РБ Лейпциг.
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До слова, поточний розіграш ЛЧ буде суттєво стиснений через ЧС-2022, який стартує у листопаді. На 6 турів відвели тільки 8 тижнів – перші матчі ЛЧ будуть зіграні вже 6 вересня, а останній тур пройде 1/2 листопада.
Календар матчів Шахтаря у Лізі чемпіонів сезону 2022/23
6 вересня – РБ Лейпциг – Шахтар – 22:00
14 вересня – Шахтар – Селтік – 19:45
5 жовтня – Реал – Шахтар – 22:00
11 жовтня – Шахтар – Реал – 22:00
25 жовтня – Селтік – Шахтар – 22:00
2 листопада – Шахтар – РБ Лейпциг – 19:45
Нагадаємо, домашні поєдинки Ліги чемпіонів "помаранчево-чорні" гратимуть у Варшаві на стадіоні місцевої Легії.
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