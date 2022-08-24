Шахтар вже реалізував 16 тисяч абонементів на осінні матчі Ліги чемпіонів, повідомляє пресслужба клубу. Це понад 50% місткості стадіону Війська Польського (31 800), на якому Шахтар прийматиме своїх суперників.

Шахтар втратив очки вже на старті сезону, не зумівши обіграти Металіст 1925

Донецький клуб продає квитки пакетом на весь груповий етап. Ціна стартує від 200 злотих. Усі три домашні матчі Шахтаря відбудуться у Варшаві. Серед можливих суперників Баварія, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Реал, Барселона та інші гранди.

Польські клуби востаннє грали в групі Ліги чемпіонів у сезоні-2016/17 – тоді в основну сітку прорвалася варшавська Легія. Це єдиний подібний успіх місцевого футболу за останні 25 років.