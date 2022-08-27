Дончане проведут первую игру самого престижного евротурнира на выезде.

Официальный сайт УЕФА обнародовал календарь всех матчей группового этапа Лиги чемпионов. Единственный представитель от Украины – Шахтер – начнет свою борьбу в этом турнире выездным матчем против РБ Лейпциг.

Шахтер уже продал более половины абонементов на все домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов

К слову, текущий розыгрыш ЛЧ будет существенно сжат из-за ЧМ-2022, который стартует в ноябре. На 6 туров отвели только 8 недель – первые матчи ЛЧ будут сыграны уже 6 сентября, а последний тур пройдет 1/2 ноября.

Календарь матчей Шахтера в Лиге чемпионов сезона 2022/23

6 сентября – РБ Лейпциг – Шахтер – 22:00

14 сентября – Шахтер – Селтик – 19:45

5 октября – Реал – Шахтер – 22:00

11 октября – Шахтер – Реал – 22:00

25 октября – Селтик – Шахтер – 22:00

2 ноября – Шахтер – РБ Лейпциг – 19:45

Напомним, домашние поединки Лиги чемпионов "оранжево-черные" будут играть в Варшаве на стадионе местной Легии.

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