Шахтар в рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ зустрічається з мадридським Реалом. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23 між Шахтарем і мадридським Реалом стартував о 22:00 за київським часом. Зустріч проходить у Варшаві на стадіоні Війська Польського. Відеотрансляція доступна на MEGOGO.

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"Гірники" підійшли до поєдинку в статусі другої команди групи F. Донеччани відстають від мадридців на п'ять залікових балів, випереджаючи РБ Лейпциг на одне очко, а Селтік – на три.

Стартові склади

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Міхайліченко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Мудрик – Траоре

Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тейлор, Козік, Криськів, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Сікан, Кулаков

Реал Мадрид: Лунін – Васкес, Начо, Рюдігер, Менді – Вальверде, Чуамені, Кроос – Родріго, Бензема, Азар

Запасні: Лопес, Канісарес, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Модріч, Асенсіо, Камавінга, Одріосола, Вінісіус, Діас

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