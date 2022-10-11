"Важкий день для всіх нас. Але ми разом і ніхто замість нас не вийде на поле. Не скасують гру, як в УПЛ. Там набагато гірше, ніж тут, і тому відповідальність зростає. Ми повинні віддати всі сили на футбольному полі. Абсолютно всі. Зараз цю силу повинні відчути всі українці, які на нас дивляться. Битися з першої до останньої секунди.

Шахтар – Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Одна британська приказка допомогла виграти Другу світову війну: "Зберігайте спокій і продовжуйте битися". Покажіть, з чого ви зроблені. Ви насправді всі міцні і потужні. Ви і ваші сім'ї. Ми переживемо це, переступимо і виграємо. Ця енергія допоможе нам у матчі здобути хороші очки. Тренуймося і виходимо потім на поле", – резюмував Йовічевіч виступом перед командою.

Важкий день для всієї країни



? «Мусимо віддати абсолютно всі сили на полі»



Звернення Ігора Йовічевіча до команди напередодні матчу з «Реалом» у Лізі чемпіонів.#ШахтарРеал #UCL pic.twitter.com/qJJjflahAF — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 10, 2022

Нагадаємо, матч Шахтар – Реал розпочнеться сьогодні о 22:00. Після трьох турів "бланкос" очолюють квартет Ліги чемпіонів з максимумом очок. Шахтар має 4 залікові бали і розташувався другим.

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