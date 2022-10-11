Шахтер в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ встречается с мадридским Реалом. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 между Шахтером и мадридским Реалом стартовала в 22:00 по киевскому времени. Встреча проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского. Видеотрансляция доступна на MEGOGO.

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"Горняки" подошли к поединку в статусе второй команды группы F. Дончане отстают от мадридцев на пять зачетных баллов, опережая РБ Лейпциг на одно очко, а Селтик – на три.

Стартовые составы

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Мудрик – Траоре

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тейлор, Козик, Криськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Сикан, Кулаков

Реал Мадрид: Лунин – Васкес, Начо, Рюдигер, Менди – Вальверде, Чуамени, Кроос – Родриго, Бензема, Азар

Запасные: Лопес, Канисарес, Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Модрич, Ассенсио, Камавинга, Одриосола, Винисиус, Диас

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